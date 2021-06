Rechte Hetze bei Bundestagspolizei

Berlin. In der Bundestagspolizei, die den Bundestag bewachen soll, gibt es Verdachtsfälle rechter und faschistischer Verfehlungen. Beamte hätten sich in der Vergangenheit faschistisch geäußert oder verfassungsfeindlich betätigt, heißt es in einer Recherche der Tageszeitung. Wie die Zeitung vergangenen Freitag berichtete, habe sich ein Polizist in einer Partei der »Reichsbürger«-Bewegung engagiert, ein anderer habe zu »Querdenken«-Demonstrationen aufgerufen. Ein weiterer Beamter habe nach Aussage eines Kollegen mehrfach im Pausenraum den Hitlergruß gezeigt und dabei die Stimme von Adolf Hitler imitiert. Zudem seien in dienstlich genutzten Chatgruppen laut aktuellen und ehemaligen Bundestagspolizisten regelmäßig extrem rechte Inhalte verbreitet worden. (jW)