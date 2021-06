Ehrenpalmen in Cannes

Der 81jährige italienische Regisseur Marco Bellocchio – »Mit der Faust in der Tasche« (1965), »Der Sprung ins Leere« (1980), »Teufel im Leib« (1986) – erhält beim diesjährigen Filmfestival in Cannes eine Goldene Ehrenpalme. Ebenfalls mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster. Die 58jährige soll die Filmfestspiele am 6. Juli auch eröffnen. Jurypräsident ist der US-amerikanische Regisseur Spike Lee. (dpa/jW)