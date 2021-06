Weitere Klage gegen Bayer in USA eingereicht

Frankfurt am Main. Gegen Bayer ist in den USA nach langer Pause wieder eine Klage wegen des Unkrautvernichters Glyphosat vor Gericht eingereicht worden. Der Kläger Michael Langford macht die jahrzehntelange Verwendung des glyphosathaltigen Bayer-Herbizids Roundup für seine Krebserkrankung verantwortlich, wie seine Anwälte am Montag (Ortszeit) mitteilten. Bislang hat Bayer drei Glyphosat-Prozesse in erster Instanz verloren – mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen – und in zwei der Berufungsverfahren Niederlagen erlitten. (Reuters/jW)