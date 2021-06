Hedgefonds schließt nach Gamestop-Wette

London. Der Hedgefonds White Square Capital schließt seine Türen. Die in London ansässigen Spekulanten, die zu Hochzeiten ein Vermögen im Wert von 440 Millionen US-Dollar (370 Millionen Euro) verwalteten, hatten sich mit Wetten auf sinkende Kurse des Videospielverleihers Gamestop verzockt. Wie die Financial Times am Dienstag berichtete, musste der Fonds im Januar Verluste im zweistelligen Prozentbereich einräumen. (jW)