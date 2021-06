Bahn will stillgelegte Strecken reaktivieren

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) will in den nächsten Jahren mehr stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Derzeit stehen 20 Projekte auf der Liste. Ein Teil davon ist schon in Planung, an einigen Strecken wird gebaut. »Wir wollen mehr Menschen für die Bahn gewinnen, mehr Güter auf die Schiene bringen«, meinte Jens Bergmann, Planungschef der DB Netz, am Dienstag. Die 20 Strecken haben zusammen eine Länge von 245 Kilometern. Zum Vergleich: Das deutsche Schienennetz hat eine Gesamtlänge von mehr als 33.399 Kilometern. (dpa/jW)