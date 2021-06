NGG: Protestbrief gegen Supermarktmacht

Dresden. Mit einem Brief an die ostdeutschen Bundestagsabgeordneten und die Mitglieder des sächsischen Landtages hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Politiker aufgefordert, eine Protestnote an die Handelskette Kaufland (Schwarz-Gruppe) zu schreiben. Dies solle dafür sorgen, dass die Supermarktmacht einiger weniger Handelskonzerne begrenzt wird, so die NGG am Dienstag. Anlass ist die Auslistung von »Teigwaren Riesa« bei Kaufland. Der Nudelhersteller wurde aus den Regalen verbannt, weil er nicht bereit war, Preisforderungen der Kaufland-Kette zu erfüllen. (jW)