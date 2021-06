Weitere Kündigungen in »Rigaer 94«

Berlin. Der Eigentümer des Gebäudes in Berlin-Friedrichshain, in dem sich das Hausprojekt »Rigaer 94« befindet, will stärker gegen die Bewohner vorgehen. Der Anwalt des Eigentümers teilte mit, es bestünden Räumungsklagen gegen drei oder vier Mieter. Außerdem sei einer Reihe weiterer Mieter gekündigt worden. Es werde bezweifelt, dass tatsächlich die Inhaber der Mietverträge dort wohnen würden. Für andere Wohnungen gebe es dem Anwalt zufolge keine Verträge. Wie der Tagesspiegel berichtete, will der Eigentümer nun möglicherweise Polizeischutz beantragen, um die Identität der Bewohner zu prüfen.(dpa/jW)