Warnungen ignoriert

Tokio. Trotz Warnungen von Experten und Sorgen in der Bevölkerung erlauben Japans Olympiaorganisatoren bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen der Sommerspiele in Tokio. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die Gastgeber am Montag nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschieden. Sollte sich die Coronainfektionslage bis zum 12. Juli jedoch verschlechtern und erneut ein Notstand ausgerufen werden, könnten Zuschauer doch noch komplett ausgesperrt werden. (dpa/jW)