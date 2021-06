Warnstreik bei Edeka und Rewe

Berlin. In der Tarifauseinandersetzung im Berliner und Brandenburger Groß- und Außenhandel hat die Kapitalseite bisher ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt. Vom Umsatzwachstum in der gesamten Branche von 1,8 Prozent sollen die Beschäftigten demnach nicht profitieren, kritisierte Verdi in einer Mitteilung von Sonntag. Deshalb rief die Gewerkschaft die Angestellten des Rewe-Lagers in Oranienburg und von Edeka-Foodservice Kleinmachnow für den gestrigen Montag zum Warnstreik auf. (jW)