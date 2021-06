DIW erhöht Prognose für BRD

Berlin. Die Wirtschaft erholt sich aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) schneller als gedacht. Dieses Jahr korrigierten die Wissenschaftler das Plus des Bruttoinlandsprodukts der BRD auf 3,2 Prozent, im nächsten Jahr werden 4,3 Prozent erwartet. »Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich einen guten Sommer erleben, aber sie ist noch nicht über den Berg«, sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher am Donnerstag. »Rückschläge sind jederzeit möglich, vor allem ab dem Herbst.« Probleme bereite vor allem der Mangel an wichtigen Baurohstoffen und Bauteilen wie etwa Halbleitern für die Industrie. (dpa/jW)