496 Geflüchtete dürfen in Italien an Land

Rom. Insgesamt knapp 500 aus Seenot gerettete Menschen haben in Italien Zuflucht gefunden. Das Schiff »Geo Barents« der Organisation Ärzte ohne Grenzen erhielt am Donnerstag die Erlaubnis, mit seinen 410 aus Seenot geretteten Menschen in Augusta auf der italienischen Insel Sizilien anzulegen. Sieben Tage nach der ersten Rettungsaktion habe das Schiff einen sicheren Hafen zugewiesen bekommen, schrieb Ärzte ohne Grenzen auf Twitter. Das von dem deutschen Verein Resqship betriebene Hilfsschiff »Nadir« hat 86 vor Malta gerettete Bootsflüchtlinge sicher an die italienischen Behörden übergeben, wie Sprecher Gerhard Trabert am Donnerstag der dpa sagte. (dpa/jW)