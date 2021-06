Afghanistan: Höchster Stand an Neuinfektionen

Kabul. In Afghanistan hat die Zahl der an einem Tag erfassten Coronaneuinfektionen und Toten den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht. Am Donnerstag meldeten die Behörden 2.313 neue Fälle und 101 Tote, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahlen sind landesweit zuletzt deutlich angestiegen. Es wird angenommen, dass die tatsächliche Anzahl der Infektionen und Toten viel höher ist. (dpa/jW)