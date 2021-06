Misstrauensvotum gegen Schwedens Premier

Stockholm. Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven muss sich Anfang kommender Woche einem Misstrauensvotum stellen. Die Abstimmung wird am Montag um zehn Uhr stattfinden, wie Parlamentspräsident Andreas Norlén am Donnerstag festsetzte. Zuvor hatten die ultrarechten Schwedendemokraten einen Misstrauensantrag gegen Löfven eingereicht. Weitere Oppositionsparteien – so die Linkspartei, die Christdemokraten und die Moderaten – kündigten an, gegen Löfven zu stimmen. Dem Premier wird unter anderem seine Regierungspolitik in bezug auf Kriminalität und Erwerbslosigkeit zur Last gelegt. (dpa/jW)