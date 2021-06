Türkei: Frau bei Angriff auf HDP-Zentrale getötet

Izmir. Bei einem bewaffneten Anschlag auf die Zentrale der linken Partei der Völker (HDP) in Izmir ist eine Mitarbeiterin getötet worden. Der Angreifer drang am Donnerstag morgen in die Räumlichkeiten ein, schoss um sich und legte Feuer, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF meldete. Deniz Poyraz befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Parteizentrale und starb. Laut HDP handelt es sich bei dem Angreifer um einen Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren. Die HDP-Zentrale wird rund um die Uhr von Polizei und Geheimdienst überwacht, trotzdem habe der Angreifer lange Zeit ungehindert agieren können. Die HPD prangerte die seit Monaten betriebene Hetze gegen die Partei an. (jW)