Alles muss man selber machen

imago images/Hanno Bode Beim HFC Falke wird basisdemokratisch entschieden – vom Bierpreis bis zur Trikotauswahl

Als es beim Hamburger SV Anfang der 2010er Jahre mal wieder nicht rundlief, wurden die Rufe im Verein immer lauter, Anteile zu verkaufen, um endlich auf dem Rathausbalkon die Meisterschale präsentieren zu können. Der Plan klang für viele Fans verlockend. Mit der Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Stammverein sollte der Weg geebnet werden. Doch knapp acht Jahre später spielt nicht der große HSV europäisch, sondern ein kleiner Fanverein aus Hamburg: Der HFC Falke, der aus Protest gegen die schwindende Einflussnahme der Fans gegründet wurde, bei dem man alles basisdemokratisch entscheidet – vom Bierpreis bis zur Trikotauswahl. Seit 2014 spielt man auf den Plätzen im Hamburger Stadtgebiet. Und jetzt im Europacup der Amateure.

Was klingt wie eine neue Erfindung der UEFA-Verbandsbosse hat einen fußballromantischen Hintergrund. Die Vereine verbindet eine Idee: weg vom kommerzialisierten Fußball, zurück zu den Wurzeln. Mitbestimmung ist den Mitgliedern das höchste Gut. Sofern die Coronapandemie bis dahin unter Kontrolle gebracht ist, soll ab September der Ball rollen, wie beim großen Vorbild Champions League auch unter der Woche. Zunächst spielt man in zwei Gruppen je vier Mannschaften, in einem Finalturnier soll im Mai 2022 in Rimini ein Europapokalsieger der Amateure bestimmt werden. Neben der Vernetzung und dem Austausch über Strategien geht es auch ums Soziale. So sollen Spenden für karitative Zwecke gesammelt werden. Der HFC Falke möchte den Mensch Hamburg e. V. unterstützen, der in der Vergangenheit u. a. mit dem Welttrinkgeldtag Schlagzeilen machte. Das Konzept war einfach: »Machen auch Sie mit, indem Sie Ihrer Bedienung am Welttrinkgeldtag mehr Trinkgeld geben.« Ähnlich wie der aktionsorientierten gemeinnützigen Einrichtung geht es bei der Fenix Trophy eher um positive Symbolpolitik, die Spaß macht.

Es könnte kaum passender sein, dass ein solcher Wettbewerb zu einer Zeit ins Leben gerufen wird, da vor kurzem noch eine hyperkommerzielle Super League gegründet werden sollte. Selbst die Initiatoren zogen kurzzeitig Parallelen zur Super League. Das Teilnehmerfeld wurde in einer Art Einladungsturnier ausgewählt, wer gut vernetzt war, durfte teilnehmen. Diesen Kritikpunkt haben die Organisatoren zur Kenntnis genommen, man begründet das damit, dass man das Konzept erst mal durchspielen müsse, um zu schauen, ob es funktioniert. Sollte es klappen, wird in der nächsten Saison mit einem größeren Teilnehmerfeld gestartet. Anders als im Multimilliardengeschäft Profifußball wird in der Fenix Trophy weder eine Antritts- noch Siegprämie vergeben. Fans und Spieler müssen ihre Reisen selbst organisieren und bezahlen.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt, acht Mannschaften aus sieben Ländern sind dabei. Aus den Niederlanden wird der AFC DWS antreten, der 1964 niederländischer Meister wurde, später an Investoren scheiterte und pleite ging. Mit Hilfe der Mitglieder wurde der Verein wieder auf solide Beine gestellt. Aus England kommt das internationale Vorbild aller fangegründeten Vereine: Der FC United of Manchester wurde 2005 aus Protest gegen die Glazer-Familie ins Leben gerufen. Nach einem erneuten Vereinsverkauf reichte es einigen Fans von Manchester United – sie wollten fortan die Zügel in der Hand halten. So wurde der FCUM zum Vorbild für organisierte Fans, um sich den Arbeitersport wieder zurückzuholen. In Manchester ist man damit erfolgreich. United spielt in der siebten Liga und hat ein gehöriges Faustpfand: Ab 2013 wurde am eigenen Stadion gewerkelt, seit 2015 kann der FCUM bis zu 4.400 Zuschauer im eigenen Wohnzimmer empfangen. Das fehlt dem HFC Falke heute noch, man ist Untermieter verschiedener Sportplätze Hamburgs.

Während der FC United of Manchester sportlicher Favorit ist, dürfte es die Hamburger Anhänger vor allem freuen, wieder internationale Luft zu schnuppern. Mit dem HSV bestritt das letzte Mal 2010 ein Hamburger Verein ein Europapokalauswärtsspiel.