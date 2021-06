Abschreckung durch Überwachung

Eugene Hoshiko/AP/dpa Japans Regierung könnte auch die Identitätsüberprüfung durch biometrische Gesichtserkennung bei Medienvertretern während der Olympiade einführen

Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio, die am 23. Juli beginnen sollen, befinden sich unter Dauerdruck. Die negative Stimmung zieht immer weitere Kreise und hat globale Dimensionen angenommen. Trotzdem soll die Olympiade aus politischen und finanziellen Gründen stattfinden. Doch die Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Coronavirus während der Spiele zu verhindern, nehmen immer groteskere Züge an – und wirken immer hilfloser.

Am 8. Juli gab nun die Chefin des Organisationskomitees, Seiko Hashimoto, bekannt, dass für die rund 6.000 Medienvertreter, die aus dem Ausland erwartet werden, während der ersten zwei Wochen strenge Kontaktregeln gelten. Zur Kontrolle würden die Journalisten durch GPS getrackt. Vor ihrer Anreise nach Japan sollen sie Besuche, die sie außerhalb des Hotels planen, ankündigen müssen. Die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist verboten. Um den Medienvertretern den Ernst der Lage zu verdeutlichen, sollen sie gezwungen werden, bei der Einreise einen Vertrag zu unterzeichnen. Auch müssen sie vor dem Abflug zwei negative Coronatests vorweisen und sich die ersten drei Tage täglich testen lassen. Bei Zuwiderhandlung droht ihnen der Verlust ihrer Akkreditierung oder gar der Landesverweis. Auch Athleten sollen digital überwacht werden.

Toshiro Muto, der Generaldirektor des Organisationskomitees, meinte, angesichts der Gefahr, die von der Pandemie ausgehe, seien diese Maßnahmen gerechtfertigt. Japan kämpft mittlerweile bereits gegen die vierte Infektionswelle. Täglich kommen 1.000 bis 2.000 neue Coronafälle hinzu. Das Impftempo ist langsam, nur fünf Prozent der Bevölkerung sind bisher komplett durchgeimpft. Auf den Einwand, die GPS-Ortung könne Medienvertreter nicht an regelwidrigen Kontakten hindern, meinte Muto, er habe volles Vertrauen in die Professionalität der Journalisten. Doch in den sozialen Medien werden die Maßnahmen mehrheitlich belächelt. Die GPS-Ortung funktioniere ja nur, wenn der betreffende Journalist sein Smartphone bei seinen Streifzügen auch wirklich dabeihabe, so der Tenor. Kritisiert wird auch, dass sich die ausländischen Medien in einer Blase bewegen werden, abseits der japanischen Gesellschaft. Da werde kaum die von der Regierung erhoffte Euphorie aufkommen. Auch von Omotenashi (japanische traditionelle Gastfreundschaft), ein Motto der Spiele, könne keine Rede sein. Deshalb sei es doch besser, die Olympiade gleich ganz abzusagen.

Die japanischen Medien hielten sich mit Kritik am GPS-Tracking stark zurück. Dabei sei das ein weiterer Schritt, die Olympiade zu missbrauchen, um den Überwachungsstaat voranzutreiben, meint etwa Toshio Miyazaki von der Antiolympia-Bürgergruppe. Im Gespräch sei außerdem die Identitätsüberprüfung durch biometrische Gesichtserkennung bei Medienvertretern, Athleten und Freiwilligen. »Auch bei Antiterrormaßnahmen dienen die Spiele als Türöffner«, sagte Miyazaki gegenüber jW. Der rechtlich akzeptierte Rahmen für Abhöraktionen etwa sei in den vergangenen Jahren ausgeweitet worden. Nach Olympia würden diese Maßnahmen sicherlich verstetigt werden, doch von Medien und Zivilgesellschaft komme nur zaghafter Widerstand.

Wie linientreu ein großer Teil der japanischen Presse vor den olympischen Spielen agiert, zeigt ein Beispiel des öffentlich-rechtlichen Senders NHK. Am 1. April wurde der Ton bei einem Livestream des olympischen Fackellaufs 30 Sekunden lang abgeschaltet. Zu hören gewesen wären die Rufe von Antiolympiaaktivisten, die die Absage der Spiele verlangten.