Meinungsmache in den Alpen

imago/robertharding Leben im Luxus: Österreichs Superreiche brauchen sich keine Sorgen wegen der Presse zu machen (Sankt Anton am Arlberg, 2010)

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 wird in Österreich verstärkt über eine Wiedereinführung der 1994 abgeschafften Vermögenssteuer diskutiert. Schließlich hat die Ungleichverteilung des Reichtums erheblich zur Entstehung der Krise beigetragen. Hinzu kommt, dass die zunehmende Armut auf der einen und der vulgäre Superreichtum auf der anderen Seite immer sichtbarer werden. Doch die Geldelite wehrt sich gegen Umverteilung – auch unter Einsatz der von ihr kontrollierten sogenannten Qualitätsmedien.

So offenbart eine Analyse des Momentum-Instituts vom Mai eine enorme Diskrepanz zwischen der Berichterstattung zum Thema Vermögenssteuer und der öffentlichen Meinung. Die Autoren, Quirin Dammerer und Georg Hubmann zeigen auf, dass in den Jahren 2005 bis 2020 69 Prozent der entsprechenden Leitartikel und Kommentare die Steuer negativ bewerteten. In 93 Prozent der ablehnenden Artikel findet sich kein einziges Pro-Argument. Überwiegend positiv fallen lediglich 22 Prozent der untersuchten Beiträge aus – während es seit 2009 in der Bevölkerung durchgehend eine Mehrheit gibt, die eine Besteuerung großer Vermögen befürwortet. Zuletzt lag die Zustimmungsquote bei 70 Prozent.

Dass das Thema Verteilungsgerechtigkeit in der Alpenrepublik so virulent ist, hat viel mit der selbst im EU-Vergleich besonders ungleichen Verteilung des Reichtums zu tun: Das oberste eine Prozent hält der Untersuchung zufolge zwischen 23 und 41 Prozent des gesamten privaten Nettovermögens. Die untere Hälfte verfügt nur über etwa zwei bis vier Prozent. Besonders an Fahrt aufgenommen hat die Debatte darum neben der Finanz- und Wirtschaftskrise auch während der Euro-Krise 2010 und der Diskussion um den Abbau der daraus entstandenen Staatsschulden. 2014 flammte die Debatte zwischen ÖVP und SPÖ noch mal auf. Damals hatte sich auch der Gewerkschaftsbund ÖGB pro Vermögenssteuer positioniert. Zudem ist der wissenschaftliche Diskurs im Zeitverlauf immer intensiver geworden, heißt in der Untersuchung weiter.

Doch die Reichen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, über eine Vermögenssteuer mehr zur Finanzierung des Allgemeinwohls beizutragen. Auch unter Einsatz der von ihr kontrollierten Tageszeitungen: »In der Vermittlung der Argumente der in den letzten zwei Jahrzehnten intensiver geführten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatte spielen Medien eine zentrale Rolle«, stellen Dammerer und Hubmann fest. »Sie übermitteln nicht nur Informationen, sondern tragen, über die Verbreitung und Verstärkung von Narrativen und sozialen Normen, auch aktiv zur Schaffung von sozialer Realität bei«, heißt es in der Analyse.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Medienmacht intensiv genutzt wird, um Stimmung gegen Umverteilungsmaßnahmen zu machen. Schließlich sind die Zeitungen abhängig von den Inseraten großer Firmen, deren Eigentümer meist zu den Leidtragenden einer Vermögenssteuer gehören würden. Auch die Herausgeber der großen Blätter zählen in der Regel zur Geldelite. Das Gros der österreichischen Tageszeitungen ist in den Händen der Raiffeisen-Bank, der katholischen Kirche sowie einiger reicher Familien, wie eine Marktanalyse aus dem Jahr 2018 zeigt. Zudem haben »Argumente gegen Vermögenssteuern (…) Rückenwind von kapitalnahen Lobbyorganisationen genauso wie im Mainstream der Ökonomie«, sagt Hubmann. Das schlage sich ebenfalls in der medialen Berichterstattung nieder.

Ausgewertet wurden im Rahmen der Untersuchung 1.045 Kommentare aus fünf großen Tageszeitungen (Der Standard, Die Presse, Kleine Zeitung, Oberösterreichische Nachrichten und Tiroler Tageszeitung). Besonders einseitig fiel die Berichterstattung in Die Presse aus, die in kirchlichem Besitz ist und mit einer Auflage von knapp 300.000 Exem­plaren rund vier Prozent der Österreicher erreicht. Hier fallen 94 Prozent der Kommentare hauseigener Journalisten zur Vermögenssteuer negativ aus. Überhaupt, so heißt es in der Studie, kommentieren angestellte Journalisten deutlich häufiger ablehnend als Gastkommentatoren. Auch das zeigt, wie finanzielle Abhängigkeit Berichterstattung beeinflusst.