Gipfel in Katar

Mohammed Salem/REUTERS Krieg in Gaza war das wichtigste Thema auf der Konferenz der Arabischen Liga (9.6.2021)

Am Dienstag haben sich in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, 17 Außenminister der Arabischen Liga zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen. Auf der Tagesordnung standen zwei große Punkte: der Streit zwischen dem Sudan, Ägypten und Äthiopien um den großen Staudamm am Oberlauf des Nils und die Situation im israelisch besetzten Ostjerusalem.

»Das wichtigste Thema, das diskutiert wurde, sind die palästinensische Frage und die Angriffe der israelischen Besatzer auf Jerusalem sowie der Krieg im Gazastreifen«, stellte der Gastgeber, Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abd Al-Rahman Al Thani, laut dem katarischen TV-Sender Al-Dschasira am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest. Elf Tage lang hatte sich Israel im Mai einen militärischen Schlagabtausch mit der palästinensischen Befreiungsorganisation Hamas geliefert, der durch einen Waffenstillstand am 21. Mai beendet wurde. Katar hatte gemeinsam mit Ägypten die Waffenruhe vermittelt.

Scheich Mohammed äußerte seine Bedenken angesichts des »Marsches der Flaggen«, bei dem am Dienstag mehr als tausend ultrarechte Israelis durch Jerusalems arabische Altstadt zogen und die Eroberung des Ostteils der Stadt im Junikrieg 1967 feierten. Sie heizten die angespannte Lage in Jerusalem mit Parolen wie »Tod den Arabern!« erneut an.

Wie berechtigt die Sorge des katarischen Außenministers war, bestätigte sich nur wenige Stunden später. Nachdem in Gaza Hunderte Menschen am Grenzzaun zu Israel gegen die Provokation der Ultrarechten in Jerusalem demonstriert hatten, wobei brennende Ballons Richtung Israel aufgestiegen waren, griff die israelische Luftwaffe in der Nacht Ziele im Gazastreifen an.

Die außerplanmäßige Sitzung in Doha war ursprünglich vom Sudan und Ägypten gefordert worden, um über den Dauerstreit mit Äthiopien um den Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) zu beraten. »Wir haben über die Verhandlungen bezüglich des äthiopischen Staudamms gesprochen, um eine gerechte Lösung für alle betroffenen Parteien zu erreichen«, sagte Katars Außenminister Scheich Mohammed auf der anschließenden Pressekonferenz. »Es gibt eine einheitliche arabische Position.« Abgestufte Maßnahmen schließe die Arabische Liga nicht aus, kündigte Scheich Mohammed laut der Nachrichtenagentur Reuters an, ohne ins Detail zu gehen.

Ägypten betrachtet den großen Staudamm am Blauen Nil als existentielle Gefahr, weil es über 90 Prozent seines Süßwassers aus dem Fluss gewinnt. Kairo und auch der Sudan befürchten, nicht mehr genug Wasser abzubekommen, wenn das flussaufwärts liegende Äthiopien während der Regenzeit im Juli die zweite Phase einleitet, um den riesigen Stausee zu füllen.

Die beiden arabischen Staaten möchten, dass Äthiopien für die vollständige Füllung mehrere Jahre veranschlagt. Das dauert der Regierung in Addis Abeba zu lange. Seit mehr als einem Jahr versucht der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi im Auftrag der Afrikanischen Union in dem Streit zu vermitteln – ohne Erfolg.

Das Außenministertreffen war das erste, das in Katar stattfand, seit Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate im Sommer 2017 einen Boykott gegen das Emirat verhängten. Sie hatten Katar vorgeworfen, in ihren Ländern Terroristen zu unterstützten, was das Emirat immer scharf dementiert hatte. Im Januar hatte das Quartett die Beziehungen dann wieder normalisiert.