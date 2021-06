Im April deutlich weniger Baugenehmigungen

Wiesbaden. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im April deutlich gesunken. Mit 29.637 Genehmigungen lag die Zahl um 22,9 Prozent unter dem Vormonat März, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im April dieses Jahres insgesamt 25.449 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt ein Viertel weniger als im Vormonat. Die Zahl der Baugenehmigungen gilt als wichtiger Frühindikator zur Einschätzung der zukünftigen Bauaktivität – die angesichts der Wohnungsknappheit in vielen Ballungsgebieten gesteigert werden müsste. (AFP/jW)