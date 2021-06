Hunderte Flüchtlinge erreichen Lampedusa

Rom. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind in rund 24 Stunden erneut Hunderte von Bootsflüchtlingen eingetroffen. Die Behörden zählten nach Medienangaben von Dienstag morgen rund 700 Menschen, darunter auch Minderjährige und Frauen, die mit Booten etwa aus Tunesien und anderen afrikanischen Ländern ankamen. Vor gut vier Wochen hatten innerhalb kürzester Zeit rund 2.000 Flüchtende Lampedusa erreicht. Die für 250 Menschen ausgelegte Aufnahmeeinrichtung der Insel sei mit mehr als 1.000 Schutzsuchenden völlig überbelegt, schrieb die Nachrichtenagentur Adnkronos am Dienstag. Insgesamt hat sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Italien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa verdreifacht, Aufrufe Roms an andere EU-Staaten zur Aufnahme blieben nahezu unbeantwortet. (dpa/jw)