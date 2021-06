Afghanistan: Tödliche Angriffe auf Impfhelfer

Dschalalabad. Im Osten Afghanistans sind bei Angriffen auf Helfer einer Impfkampagne gegen Kinderlähmung am Dienstag mindestens vier Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. »Sie waren dabei, Kinder gegen Polio zu impfen«, sagte Osman Taheri, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Angriffe seien an drei verschiedenen Orten binnen zwei Stunden erfolgt. Die Impfkampagne in der Provinz Nangarhar werde deshalb vorläufig ausgesetzt, erklärte ein weiterer Vertreter der Gesundheitsbehörden. (AFP/jW)