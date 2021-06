Somalia: Tote nach Anschlag auf Militärcamp

Mogadischu. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Militärcamp in Somalia sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Wie der Offizier Mohammed Adan in dem Ausbildungslager mitteilte, sprengte sich ein als Soldat getarnter Attentäter am Dienstag morgen vor Rekruten in die Luft. Die Soldaten standen demnach vor dem Camp in der Hauptstadt Mogadischu in einer Schlange. Al-Shabab reklamierte die Tat im Radiosender Al-Andalus für sich. Militärische Einrichtungen und Stützpunkte sind häufige Ziele der dschihadistischen Miliz. (AFP/jW)