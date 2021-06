Annäherung zwischen Ägypten und Katar

Doha. Vier Jahre nach Beginn der Blockade gegen Katar ist Ägyptens Außenminister Samih Schukri erstmals wieder in den kleinen Golfstaat gereist. Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Der Nachrichtenagentur QNA zufolge übermittelte Schukri dem Staatsoberhaupt ein Schreiben vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi, der sich für eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder ausspricht. In Katars Hauptstadt Doha berieten am Dienstag die Außenminister der Arabischen Liga. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain hatten 2017 wegen »Terrorunterstützung« eine Blockade über Katar verhängt. Ägypten schloss sich dem Boykott an. (dpa/jW)