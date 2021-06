Berg-Karabach: Erdogan besucht Schuscha

Baku. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Aliyev haben gemeinsam die strategisch wichtige Stadt Schuscha besucht, die im Krieg um Berg-Karabach von Aserbaidschan eingenommen worden war. Erdogan lobte am Dienstag die »Befreiung« Schuschas von armenischer »Unterdrückung«. Alijev dankte seinem »Bruder« Erdogan erneut für dessen Unterstützung im Kampf um die Region. Erdogan kündigte zudem an, ein türkisches Konsulat in Schuscha eröffnen zu wollen. Aserbaidschan hatte den Angriffskrieg vor allem Dank des Einsatzes türkischer Drohnen gewonnen. (dpa/jW)