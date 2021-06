Bundesbank: Strafzinsen kein Problem

Frankfurt am Main. Für die deutschen Banken in Summe sind die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach Erkenntnissen der Bundesbank unter dem Strich keine Belastung. Erste Datenanalysen deuteten darauf hin, dass die Geldhäuser die verbleibenden Belastungen durch den negativen Einlagenzins der EZB »mindestens kompensieren konnten«, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling laut vorab veröffentlichtem Redetext am Montag bei einer Onlineveranstaltung der Bundesbank-Hauptverwaltung Bayern. (dpa/jW)