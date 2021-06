Chile: Niederlage für Regierung bei Wahlen

Santiago de Chile. Bei den ersten direkten Gouverneurswahlen in Chile hat die Regierungskoalition »Chile Vamos« des rechten Präsidenten Sebastián Piñera eine herbe Niederlage erlitten. In der zweiten Runde am Sonntag setzten sich »Mitte-links«-Kandidaten in acht von 13 Regionen durch, wie das Wahlamt am Montag mitteilte. Auch die wichtige Metropolregion um die Hauptstadt Santiago de Chile ging an einen Vertreter von Unidad Constituyente, einem Bündnis aus sozial- und christdemokratischen sowie liberalen Parteien. (dpa/jW)