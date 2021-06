Nachschlag: Presse zu Kurz’ Füßen

imago images / Manfred Segerer »Unabhängig«: Wer das noch glaubt, ist selber schuld

Dass Österreichs Kanzler Sebastian Kurz mit allen Wassern gewaschen ist, um seine Macht und die seiner konservativen ÖVP zu sichern, ist spätestens seit seiner Faschokoalition mit der FPÖ klar geworden. Florian Klenk erhellte am Donnerstag in der Deutschlandfunk-Sendung »Mediasres« Kurz’ Verhältnis zur »vierten Gewalt«, die in der Alpenrepublik wohl besonders willige Erfüllungsgehilfin ist. Der Chefredakteur des sich selbst als unabhängig bezeichnenden Falter verwies auf jüngst veröffentlichte Enthüllungen von Thomas Schremms, früherer Ressortleiter bei der Boulevardzeitung Krone, in denen er das Blatt als »eigentliche Zentrifuge der Macht« bezeichnet. »Massentaugliche Exklusivgeschichten« im Gegenzug für die Erfüllung spezieller »Gefallen«. Hinzu komme – nicht nur dort – »Inseratenkorruption«. Klenk sieht positiv, dass neben dem Falter noch Der Standard oder Die Presse standhaft blieben. Letztere hat sich zuletzt jedoch in Kommentaren zur Vermögenssteuer nicht sehr unabhängig gezeigt. (si)