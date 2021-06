Erzeugerpreise in BRD stark angezogen

Berlin. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte in der BRD sind im Mai um 7,2 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt – also in der Regel bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. (Reuters/jW)