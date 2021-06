Wien schmiedet Austeritätsallianz

Luxemburg. Österreich will eine Allianz aus EU-Staaten schmieden, um die Wirtschaftsunion schnell wieder zu einem Kürzungskurs drängen zu können. Es sei nötig, die hohen, durch die Coronapandemie entstandenen Schuldenstände der Mitgliedstaaten »mittel- und langfristig« abzubauen, um »vorzusorgen für die nächste Krise«, sagte Finanzminister Gernot Blümel am Freitag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. In einem Brief zeigte sich Blümel besorgt über Vorschläge zur »Aushöhlung« des Stabilitäts- und Wachstumspakts. (AFP/jW)