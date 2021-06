USA: Mildes Urteil gegen rassistisches Ehepaar

Washington. Ein weißes Ehepaar, das im vergangenen Jahr in den USA seine Schusswaffen gegenüber Antirassismusdemonstranten gezückt hatte, ist zu Geldstrafen verurteilt worden. Mark McCloskey muss wegen des Vorfalls 750 US-Dollar (630 Euro) zahlen, Patricia McCloskey 2.000 Dollar (1.600 Euro), wie ein Gerichtssprecher in St. Louis im Bundesstaat Missouri am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Nach der Tat hatten beide im August 2020 als Redner am Parteitag der Republikaner teilgenommen. (AFP/jW)