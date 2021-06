20 Staaten sagen Libanons Militär Hilfe zu

Paris. Rund 20 Staaten haben nach französischen Angaben auf einer virtuellen Konferenz Nothilfen für die libanesische Armee zugesagt. Die Streitkräfte des Libanon seien »essentiell für die Stabilität« des Landes, erklärte das Verteidigungsministerium in Paris am Donnerstag zu den Hilfszusagen, berichtete AFP am Freitag. Zu deren Höhe machte das Ministerium keine Angaben. Das französische Verteidigungsministerium hatte die internationale Geberkonferenz für die libanesische Armee organisiert. Dabei ging es nicht um Waffenlieferungen, sondern vor allem um die humanitäre Versorgung der Soldaten. (AFP/jW)