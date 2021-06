Dieselskandal: Zahl der Klagen bleibt hoch

Berlin. Auch fast sechs Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bleibt die Zahl der Klagen gegen Autobauer wie Volkswagen und Daimler hoch. Wie aus einer Umfrage des Deutschen Richterbunds (DRB) bei den 24 Oberlandesgerichten in Deutschland hervorgeht, gab es an den Gerichten 2019 rund 30.000 neue Klagen wegen der Abgasmanipulation bei Dieselautos. »Ein Ende der gerichtlichen Aufarbeitung ist noch nicht in Sicht«, wird DRB-Bundesgeschäftsführer, Sven Rebehn, am Sonntag in einer dpa-Meldung zitiert. (dpa/jW)