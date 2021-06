Milliardärin Liz Mohn übergibt Geschäft

Gütersloh. Bertelsmann-Gesellschafterin Liz Mohn übergibt das Amt der Familiensprecherin in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft an ihren Sohn Christoph Mohn. Das teilte der Bertelsmann-Konzern am Freitag in Gütersloh mit. Die 79jährige ist seit 2002 Familiensprecherin in dem Gremium, das die Aktionärsinteressen der gemeinnützigen Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn wahrnimmt. Der Übergang erfolgt den Angaben zufolge zum 21. Juni – an dem Tag wird Liz Mohn 80 Jahre alt. Christoph Mohn, der bereits Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann und Mitglied im Lenkungsausschuss der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft ist, wird nicht nur Familiensprecher, sondern auch Vorsitzender des Lenkungsausschusses. Liz Mohn bleibt Mitglied dieses Ausschusses sowie auch Mitglied im Bertelsmann-Aufsichtsrat. (dpa/jW)