Vier Debütantinnen

Paris. Mit der glatten 4:6-4:6-Niederlage der Titelverteidigerin Iga Swiatek gegen die an 17 gesetzte Griechin Maria Sakkari ist das Halbfinale der Damenkonkurrenz der diesjährigen French Open komplett. Sakkari verwandelte nach knapp 90 Minuten Spielzeit ihren dritten Matchball.

Direkt zuvor setzte sich die Tschechin Barbora Krejcikova gegen die Cori Gauff mit 7:6, 6:3 durch. Sie wehrte im ersten Satz fünf Satzbälle ab und benötigte am Ende selbst sechs Matchbälle für ihren Einzug ins Halbfinale gegen Sakkari. Krejcikova hatte vorletzte Woche das Vorbereitungsturnier in Strasbourg gewonnen.

Am Dienstag hatten in der unteren Hälfte des Tableaus bereits Tamara Zidansek aus Slowenien und Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland das Halbfinale erreicht. Keine der vier sich noch in der Konkurrenz befindenden Spielerinnen stand zuvor jemals im Halbfinale eines Majors. (jW)