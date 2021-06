Niemals nein

Brasília. Brasiliens Oberster Gerichtshof hat für Donnerstag eine außerordentliche Sitzung angekündigt, um über die Austragung der Copa América in dem Land zu urteilen. Der Fall werde in einer virtuellen Vollversammlung des Plenums analysiert, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts am Dienstag (Ortszeit). Das Turnier soll am Sonntag beginnen. Die Brasilianische Sozialistische Partei und eine Metallarbeitergewerkschaft hatten den Antrag eingebracht. Sie argumentieren, dass Brasilien wegen der Coronapandemie keine internationalen Sportveranstaltungen ausrichten solle.

Derweil haben die brasilianischen Nationalspieler beschlossen, trotz ihrer Kritik an der Austragung des Turniers aufzulaufen. »Wir sind gegen die Veranstaltung der Copa América, sagen aber nie nein zur brasilianischen Seleção«, schrieben sie am Dienstag abend in einem Statement. (sid/dpa/jW)