Tichanowskaja fordert internationales Tribunal

Prag. Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat zur Bildung eines internationalen Tribunals gegen die Staatsführung in Minsk aufgerufen. Die »Verbrechen der Lukaschenko-Diktatur« müssten untersucht werden, forderte die 38jährige am Mittwoch in einer Rede vor dem Senat in Prag. Tichanowskaja war bei der Präsidentschaftswahl im August 2020 gegen Staatschef Alexander Lukaschenko angetreten und unterlag nach offiziellen Angaben. (dpa/jW)