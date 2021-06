Tschechien: Zunahme antisemitischer Hetze

Prag. Jüdische Vertreter in Tschechien haben eine Zunahme antisemitischer Hetze im Internet beklagt. Im Kontext der Coronapandemie seien Verschwörungsmythen gegen Juden auf dem Vormarsch, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht der tschechischen Föderation jüdischer Gemeinden. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 866 Blogeinträge, Kommentare, Karikaturen und andere audiovisuelle Einträge mit antisemitischem Inhalt registriert worden. Im Jahr 2019 waren es noch 685 gewesen. Die Zahl der registrierten Fälle physischer Gewalt gegen Juden und jüdische Einrichtungen blieb indes im einstelligen Bereich. (dpa/jW)