IG Metall: Warnstreiks im Kfz-Handwerk

Hamburg. An den Warnstreiks im Kfz-Handwerk haben sich in Hamburg und Schleswig-Holstein bisher mehr als 1.000 Beschäftigte aus 30 Betrieben beteiligt, teilte die IG Metall, Bezirk Küste, am Mittwoch mit. Für Donnerstag seien weitere Arbeitsniederlegungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geplant. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. »Mit ihrem Angebot von null Prozent für zwei Jahre in der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber in Hamburg provoziert«, wird Friedhelm Ahrens, Tarifsekretär der IG Metall Küste, in der Mitteilung zitiert. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde vier Prozent mehr Gehalt. (jW)