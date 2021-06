Biden beginnt erste Auslandsreise nach Europa

Washington. Joseph Biden ist zu seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident aufgebrochen. Biden flog am Mittwoch vom Militärflugplatz Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington Richtung Europa ab. Am Mittwoch abend (Ortszeit) wurde der Präsident in Großbritannien erwartet, wo Biden an diesem Donnerstag mit Premier Boris Johnson zusammenkommen und ab Freitag am G-7-Gipfel in Cornwall teilnehmen will. (dpa/jW)