HDP-Mitglieder in Türkei festgenommen

Istanbul. Wenige Tage nach der erneuten Verbotsklage gegen die linke, vor allem unter Kurden verankerte Demokratische Partei der Völker (HDP) in der Türkei sind sechs ihrer Mitglieder in Istanbul festgenommen worden. Darunter sei der Chef des Parteibüros im Stadtteil Beyoglu, sagte die Kovorsitzende der HDP Istanbul, Elif Bulut, der dpa am Mittwoch. Der Grund für die Festnahme sei nicht bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit »Antiterrorermittlungen« gegen die in der Türkei kriminalisierte Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Bulut kritisierte: »Das ist zu einem Standardsatz geworden, um die HDP zu terrorisieren.« (dpa/jW)