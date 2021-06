Israel fliegt Angriffe auf Syrien

Damaskus. Israelische Kampfjets haben nach Angaben syrischer Staatsmedien in der Nacht zum Mittwoch Raketenangriffe gegen Ziele in Syrien geflogen. Die Angriffe konzentrierten sich nach Militärangaben auf zentrale und südliche Gebiete im Land, berichtete die Agentur SANA ohne genauere Ortsangaben. Während syrische Medien keine Zahlen von Opfern der Angriffe nannte, teilte die oppositionsnahe und in England ansässige »Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit, in der Provinz Homs seien mindestens sieben Soldaten der Armee und drei Kämpfer einer verbündeten Miliz getötet worden. (AFP/dpa/jW)