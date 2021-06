Milde Strafe nach Volksverhetzung

Braunschweig. In Niedersachsen hat das Amtsgericht Northeim einen von drei Neonazis zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, die im November 2019 in der KZ-Gedenkstätte Moringen die KZ-Haft in der Nazizeit verharmlosten. Das berichtete der NDR am Montag. Demnach wurde der 42jährige wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens an Verstorbene verurteilt. Er müsse nun gemeinnützige Arbeit leisten. (jW)