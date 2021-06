Harris: Zusammenarbeit mit Guatemala

Guatemala-Stadt. Angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen aus Zentralamerika hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris sich bei einem Besuch in Guatemala für eine Zusammenarbeit beider Länder in »Migrationsfragen« ausgesprochen. Harris warnte »Migrationswillige« am Montag (Ortszeit) zugleich davor, »illegal« in die USA einzureisen: »Kommen Sie nicht«, erklärte sie. Statt dessen versprach sie bei dem Treffen mit Präsident Alejandro Giammattei in Guatemala-Stadt, Fluchtursachen in dem Land bekämpfen und Lösungen für »seit langem bestehende Probleme« finden zu wollen. (AFP/jW)