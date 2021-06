Sonntag Abstimmung über Israels Regierung

Tel Aviv. Die Abstimmung des israelischen Parlaments über die neue Regierung ohne den langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu findet am Sonntag statt. Parlamentspräsident Jariv Levin setzte dafür am Dienstag eine Sondersitzung der Knesset an. Erhält das Acht-Parteien-Bündnis der Opposition das Vertrauen der Mehrheit der Abgeordneten, endet vorerst die Ära von Netanjahu. In der Sitzung soll demnach auch ein neuer Parlamentspräsident gewählt werden. Mit Levin hat bisher ein Netanjahu-Vertrauter den Posten inne. Oppositionsführer Jair Lapid begrüßte die Bekanntgabe des Abstimmungstermins. (AFP/jW)