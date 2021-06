Termin für Landtagswahl im Norden

Kiel. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat am Dienstag per Kabinettsbeschluss den Termin für die nächsten Landtagswahlen im nördlichsten Bundesland auf den 8. Mai 2022 gelegt. Alle derzeit im Parlament vertretenen Parteien waren zuvor dazu angehört worden. Im gegenwärtig von einer Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP regierten Land müssen im Turnus von fünf Jahren 2022 nun die nächsten Landtagswahlen nach 2017 stattfinden. Den derzeitigen Ministerpräsidenten stellen mit Daniel Günther bislang die Christdemokraten. 2022 sollen planmäßig auch in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und im Saarland die Landesparlamente gewählt werden. (AFP/jW)