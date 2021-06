Weitere Wirtschaftshilfe für Unternehmen

Berlin. Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung von Wirtschaftshilfen für besonders belastete Unternehmen in der Coronapandemie geeinigt. Die Überbrückungshilfe III solle als »Überbrückungshilfe III plus« bis Ende September 2021 verlängert werden, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen. Zudem sollen Anreize geschaffen werden, dass Betriebe schneller wieder öffnen. Die Überbrückungshilfe III als zentrales Hilfsinstrument der Regierung ist bisher bis Ende Juni befristet. Unternehmen sollen künftig eine Personalkostenunterstützung erhalten, wenn sie Beschäftigte früher aus dem Kurzarbeitergeldbezug herausholen oder Beschäftigte neu einstellen. (dpa/jW)