Urteil gegen Mladic durch Gericht bestätigt

Den Haag. Ein internationales Gericht hat die Verurteilung des früheren bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic zu lebenslanger Haft wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit bestätigt. Das Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Exjugoslawien in Den Haag hielt das 2017 gegen Mladic gefällte Urteil in seiner am Dienstag verkündeten Berufungsentscheidung aufrecht. Mladic war wegen des Massakers von Srebrenica sowie weiterer Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. (AFP/jW)