Ifo-Institut: 2,3 Millionen in Kurzarbeit

München. Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im Mai nach Schätzung des Ifo-Instituts auf 2,3 Millionen gesunken. Das seien noch 6,8 Prozent der Beschäftigten, wie die Ökonomen am Montag in München mitteilten. Weit überdurchschnittlich waren die Zahlen noch im Gastgewerbe mit geschätzt 489.000 Kurzarbeitern, das sei ein Anteil von 46 Prozent. Im Einzelhandel war der Anteil der Kurzarbeit demnach mit 9,3 Prozent und 227.000 Beschäftigten ebenfalls noch überdurchschnittlich hoch. In der Industrie hingegen ging die Kurzarbeit zurück. Die Schätzungen basieren auf der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts unter mehreren tausend Unternehmen. (dpa/jW)