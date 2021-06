Kramp-Karrenbauer ist CDU-Direktkandidatin

Saarbrücken. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geht als CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis Saarbrücken für die Bundestagswahl am 26. September ins Rennen. Sie wurde am Sonnabend bei einer Wahlkreisvertreterversammlung mit 96 Prozent der Stimmen gewählt, wie die CDU Saar am Montag mitteilte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wurde demnach für den Wahlkreis Saarlouis mit 95 Prozent der Stimmen am Sonnabend in Dillingen zum Direktkandidaten gewählt. Dort tritt Altmaier gegen Außenminister Heiko Maas (SPD) an. Die CDU Saar plant, ihre Landesliste bei einer Landesvertreterversammlung in Spiesen-Elversberg am 19. Juni aufzustellen. (dpa/jW)