Taliban setzen Offensiven fort

Kabul. In Afghanistan setzen die militant-islamistischen Taliban ihre Offensiven im Land fort. In der Nacht zu Sonntag haben sie ein weiteres Bezirkszentrum in der Provinz Fariab im Norden des Landes angegriffen. Vor der Polizeistation im Zentrum des Bezirks Kaisar sei eine Autobombe detoniert. Der örtliche Polizeichef und mindestens acht weitere Polizisten seien ums Leben gekommen, sagte der Bezirksgouverneur Abdul Baki Haschimi der dpa am Sonntag. Seit dem Beginn des Abzugs der NATO-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban ihre Angriffe intensiviert. Mindestens sieben Bezirke sind seither an sie gefallen, drei alleine seit Donnerstag nacht. (dpa/jW)